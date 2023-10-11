وصول 28 ألف طن فحم بترولي لميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 41000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 720 شاحنة و38 سيارة، وشملت حركة الواردات 34000 طن بضائع، 396 شاحنة و12 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 324 شاحنة و26 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينة HTK Confidence وعلى متنها 28 ألف طن فحم بترولي أخضر قادمة من الكويت لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الألومنيوم لصالح شركة مصر للألومنيوم؛ إذ تم رفع درجة الاستعداد بالميناء لاستقبال الشحنة، وقامت الهيئة بإلزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجري مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة أعمال التفريغ والتخزين وإعداد تقرير بعد الانتهاء من كافة الأعمال.

كما استقبل الميناء السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة امل فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل بينما غادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1700 طن بضائع و187شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين ايلة وبريدج.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1450 راكبا بموانئها.