ناصر منسي ينتظم في تدريبات الزمالك الجماعية استعدادا لسموحة

انتظم ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية اليوم التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب نادي الترسانة بشكل طبيعي استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز .

وخاض ناصر منسي تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي خلال مران الأمس بالنادي، دون المشاركة في التدريبات الجماعية.

وشارك المهاجم بصورة طبيعية في تدريبات الزمالك التي أقيمت صباح اليوم، وخاض كافة الفقرات التدريبية.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.