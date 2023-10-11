ads
الأربعاء 11 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ناصر منسي ينتظم في تدريبات الزمالك الجماعية استعدادا لسموحة

ناصر منسي
ناصر منسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتظم ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية اليوم التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب نادي الترسانة بشكل طبيعي استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز .

وخاض ناصر منسي تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي   خلال مران الأمس بالنادي، دون المشاركة في التدريبات الجماعية.

وشارك المهاجم بصورة طبيعية في تدريبات الزمالك التي أقيمت صباح اليوم، وخاض كافة الفقرات التدريبية.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ads
ناصر منسي الزمالك سموحة الدوري الممتاز
ads