ads
الأربعاء 11 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الدفاع المدني الفلسطيني: أعداد كبيرة مازالت تحت أنقاض المنازل في غزة

غزة
غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المدنيين وتسوي المباني بالأرض في شمال قطاع غزة.

وأضاف "بصل"، في حديثه لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أنّ أعدادًا كبيرة من مواطني غزة لا تزال تحت أنقاض المنازل التي دمرتها طائرات الاحتلال، وفرق الإنقاذ عاجزة عن التعامل مع الكم الهائل من البيوت المدمرة وليس لديها ما يكفي من آليات ومعدات لانتشال الشهداء والمصابين.

وتابع المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، أنه جارٍ التنسيق مع الصليب الأحمر حتى يسمح له بالبحث عن المواطنين تحت الأنقاض في المناطق التى قصفها طيران الاحتلال، مشيرا إلى أنّ جيش الاحتلال يستهدف الطواقم الطبية المحمية، وفقًا لقواعد القانون الدولي وهو يرتكب جرائم بشعة داخل قطاع غزة.

واستطرد "ليس لدينا القدرة لدخول المناطق المدمرة لشدة النيران وطواقمنا تواجه صعوبات، كما توجد أعداد كبيرة ما زالوا تحت الركام يصعب انتشالهم من قبل الدفاع المدني".

ads
الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي الدفاع المدني الفلسطيني الصليب الاحمر الشهداء
ads