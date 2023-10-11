الدفاع المدني الفلسطيني: أعداد كبيرة مازالت تحت أنقاض المنازل في غزة

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المدنيين وتسوي المباني بالأرض في شمال قطاع غزة.

وأضاف "بصل"، في حديثه لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أنّ أعدادًا كبيرة من مواطني غزة لا تزال تحت أنقاض المنازل التي دمرتها طائرات الاحتلال، وفرق الإنقاذ عاجزة عن التعامل مع الكم الهائل من البيوت المدمرة وليس لديها ما يكفي من آليات ومعدات لانتشال الشهداء والمصابين.

وتابع المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، أنه جارٍ التنسيق مع الصليب الأحمر حتى يسمح له بالبحث عن المواطنين تحت الأنقاض في المناطق التى قصفها طيران الاحتلال، مشيرا إلى أنّ جيش الاحتلال يستهدف الطواقم الطبية المحمية، وفقًا لقواعد القانون الدولي وهو يرتكب جرائم بشعة داخل قطاع غزة.

واستطرد "ليس لدينا القدرة لدخول المناطق المدمرة لشدة النيران وطواقمنا تواجه صعوبات، كما توجد أعداد كبيرة ما زالوا تحت الركام يصعب انتشالهم من قبل الدفاع المدني".