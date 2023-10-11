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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جهاز الزمالك يرفع الحمل البدني للاعبين استعدادا لمواجهة سموحة

مران الزمالك
مران الزمالك
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رفع الجهاز الفني للزمالك  للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الحمل البدني للاعبي الفريق خلال مران اليوم  الأربعاء الذي أقيم على ملعب الترسانة.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال بدأت بالإطالات وفك العضلات، ثم تدريبات المرور من الحواجز والركض السريع.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو للحفاظ على لياقة اللاعبين البدنية في ظل فترة التوقف الحالية. 

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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الزمالك نادي الزمالك أوسوريو
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