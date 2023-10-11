تداعيات "طوفان الأقصى" تدفع أسعار الذهب للارتفاع

سيطرت موجة من الارتفاعات المتتالية، على أسعار الذهب بالأسواق المحلية بفعل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، نتيجة للخوف من تزايد تداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وقد اتجه المستثمرون بالإقبال على الذهب للتحوط كملاذ آمن.

وقال فادى كامل، عضو شعبة الذهب والفضة بالغرفة التجارية، إن أسواق الذهب تشهد ارتفاعًا في الطلب، وإقبالًا من المواطنين على الشراء، مع مخاوف تداعيات الحرب في المنطقة، وحالة عدم اليقين، وتأثير حدتها على الأزمة الاقتصادية، لاسيما مع التوقعات بخفض قيمة الجنيه، ونقص العملة الأجنبية، ما دفع المواطنين للذهب للتحوط.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، نحو 2290 جنيهًا، وسجلت الأوقية بالبورصة العالمية نحو 1860 دولارًا.

وأضاف كامل، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 2617 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1963 جنيهًا.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1527 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 18320 جنيهًا، مشيرًا إلى أن أسواق الذهب المحلية أمس الثلاثاء، أغلقت على ارتفاع بمقدار بقيمة 40 جنيهًا.

وافتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2250 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2290 جنيهًا.

بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 3 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1863 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1860 دولارًا.