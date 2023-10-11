مختار غباشي: المقاومة الفلسطينية فاجأت الجانب الإسرائيلي والوضع معقد للغاية

قال مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن القضية الفلسطينية تعتبر في أحرج أوقاتها، “الوضع معقد للغاية”، لافتا إلى أن المقاومة الفلسطينية فاجأت الجانب الإسرائيلي وضرباتها لم تكن متوقعة من قبل إسرائيل ومؤيدها.

وأضاف “غباشي” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن رد الفعل الإسرائيلي عنيف وشديد القسوة على المدنيين في قطاع غزة، حيث فرضت إسرائيل حصارا كاملا من منع كهرباء وغذاء ومياه وأدوية، متابعًا أن هناك أقاويل حول كون هدف هذا الحصار تهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء ومصر لن تسمح بذلك.

وأشار مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن مهمة للغاية وهي رسالة للجانب الإسرائيلي بأن مبدأ تصفية هذه القضية أمر غير مقبول وأن مصر قادرة على الحفاظ على أمنها القومي.