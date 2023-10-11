وزير العدل الفلسطيني يدعو مجلس الأمن لعقد جلسة لتوفير الحماية الدولية لشعبنا

قال الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن ما يحدث في قطاع غزة من انتهاكات للاحتلال يمثل تهديدا للأمن والسلم في العالم أجمع.

وأضاف «الشلالدة»، في تصريحات خاصة لفضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك المواثيق الدولية بمنع الإمدادات الغذائية عن قطاع غزة، وعلى الدول الأطراف في اتفاقية جنيف عقد جلسة طارئة لإلزام إسرائيل احترام بنود الاتفاقية وتنفيذ القانون الدولي.

ودعا وزير العدل الفلسطيني، الأمين العام للأمم المتحدة لعقد جلسة لمجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأكد وزير العدل الفلسطيني، أن بايدن يدعم إسرائيل على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويعطل قرارات الشرعية الدولية.

كما أكد أيضا أن الحكومة الفلسطينية، تقدر موقف الحكومة المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعم للقضية الفلسطينية.

وأعلن جيش الاحتلال تنفيذ عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها حركة حماس وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.