بالفيديو.. كواليس فوز مصر بـ38 ميدالية وتأهل 11 لاعبا لبطولة أفريقيا للرماية 2023

قال اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية، إن مصر لها باع كبير فى تنظيم البطولات، حيث أنه على مدار 3 سنوات تم تنظيم 11 بطولة دولية، وهو ما كان يعطينا خبرة كبيرة جدًا لكيفية استضافة ضيوف معهم أسلحة وذخائر ومعدات، وهو ما كان نجاح كبير في هذه البطولة لتكون استكمالًا لمسيرة استضافة البطولات المختلفة في مصر.

وأضاف "حسني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن مصر لديها أكبر وأحسن وأحدث ميدان على مستوى العالم وهو كان فخر كل الدول الموجودة بأن قارة أفريقيا تحت قيادة مصر ولديها هذا الميدان.

وتابع، أن الـ38 ميدالية التي حصلت عليها مصر كانت في جميع البطولة التي شاركت فيها، حيث أن هناك جزأين وهو المقاعد حيث تأهل 11 رامي من 11 مسابقة مختلفة وباقي الـ38 ميدالية عبارة عن ميداليات الفرق والميداليات الفردية.

وأردف، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية، أن دولة الجزائر جاءت في المركز الثاني من حيث الدول الفائزة بأكثر نسبة ميداليات حيث حصدت 14 ميدالية بفارق كبير جدًا عن مصر، مؤكدًا أن الفضل يعود لله والاستعدادات للبطولة في معسكر مغلق وبطولات مختلفة للوصول لهذا المستوى المصري المشرف.