انطلاق منافسات اليوم الثاني لبطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو بتايوان

تنطلق اليوم الأربعاء منافسات اليوم الثاني لبطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو المقامة في تايوان ”الصين تايبيه“ المصنفة G6 ضمن سلسلة بطولات الجائزة الكبرى للتايكوندو خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري.

ويشارك منتخب مصر في منافسات اليوم الثنائي سيف عيسي بوزن -80 كجم وآية شحاته بوزن -67 كجم، حيث يشهد اليوم منافسات أوزان: -67 كجم سيدات، و -68 كجم رجال، و -80 كجم رجال ؛ فيما تختتم البطولة يوم الخميس 12 أكتوبر بمنافسات +67 كجم سيدات، و +80 كجم رجال.

وتستهل أية الشحات مشوارها بالبطولة من منافسات دور الـ32 لوزن -67 بمواجهة ليليا خوزينا التي تلعب كلاعب محايد تحت مظلة الاتحاد الدولي للتايكوندو.

بينما يستهل سيف عيسي صاحب برونزية أولمبياد طوكيو مشواره بالبطولة من منافسات دور الـ16 لوزن -80 كجم حيث ينتظر الفائز من مواجهة شوكرات ساليف بطل أوزبكستان مع مواطنه جيسبورك جايسنوف.

وتعد بطولة الجائزة الكبرى تايوان المصنفة G6 ضمن سلسلة بطولات الجائزة الكبرى للتايكوندو التي يشارك فيها 32 لاعبًا مصنفًا في كل وزن من الأوزان الأولمبية (4 للسيدات و 4 للرجال)، والتي تمنح لصاحب الميدالية الذهبية 60 نقطة في التصنيف الدولي والأولمبي، وهي ثالث البطولات الكبرى لهذا الموسم الذي انطلق بالجائزة الكبرى بروما خلال الفترة من 9 إلى 11 يونيو في فورو ايطاليكو بالعاصمة الإيطالية، ثم الجائزة الكبرى بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة الفترة من 1 حتي 3 سبتمبر الماضي.