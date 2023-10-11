4 ورش عمل فنية ضمن برنامج "دي كاف" للفنانين بالمجان

يقدم مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) سلسلة ورش عمل مكونة من أربع ورش مقدمة للمتخصصين والمهتمين بالفنون السمعبصرية وفنون المسرح والأداء لتطوير أعمالهم الإبداعية، ويقدمها عدد من الخبراء والمتخصصين؛ إذ يضم البرنامج ورش العمل متنوعة في مجالات التكنولوجيا التفاعلية وفنون المسرح والكتابة المسرحية، وهي مجانية.

وتبدأ سلسلة الورش بورشة عمل "حدود وإمكانيات استخدام الواقع المعزز في المسرح" لمارتن وسنيوفسكي ورايمار دو لاشيفالغي، يومي الجمعة والسبت 13 و14 أكتوبر، بمعهد جوتة البستان. وتهدف هذه الورشة أن تثير نقاشات وتبادل أفكار حول العقبات والفرص الخاصة بتكنولوجيا الواقع المعزز في الفنون الأدائية وأهمية التحول الرقمي لهذا المجال في المستقبل؛ إذ يكمل الـ10 مشاركون ورشة الواقع المعزز خطوة بخطوة مع وسنيوفسكي وتحت إشرافه، مقدمّا لهم التدريب العملي وفرصة التشبيك والتواصل بعالم البرمجة في هذا المجال وأنماطه التجريبية.

وتليها "ورشة تفاعلية عن التركيبات السمعبصرية" للمخرج والمؤدي أندريه شتوفانوفتس، يومي 20 و21 أكتوبر 2023، في ستوديو عماد الدين. وفيها يتناول المشاركون التطورات في التكنولوجيا التفاعلية التي صنعت للفنانين مساحة لخلق أعمال فنية أكثر تميزا، وأتاحت للجمهور الفرصة لدخول عوالم خاصة من صناعتهم، تهدف الورشة الى تمكين المشاركين من معرفة العالم التكنولوجي المتغير من خلال استخدام البرامج والمعدات وأجهزة الاستشعار وغيرها من أنواع التكنولوجيا، والمشاركة في التعرف على السياق العالمي المرتبط بهذه التكنولوجيا نظريـًا وعمليـًا، حيث تستقبل الورشة 15 مشاركا ومشاركة مهتمون بالفنون السمعبصرية.

ويقدم المهرجان للمهتمين بالكتابة المسرحية، "ورشة دراماتورجي تجريبية" للمسرحي البريطاني نيثان إليس، وهو كاتب ومخرج عرض "يوم شغل" ضمن فعاليات مهرجان دي-كاف، تقام الورشة في يوم 27 أكتوبر في ستوديو عماد الدين، حيث يكتشف المشاركون أنواعـًا من الدراماتورجي التجريبية، ويدور النقاش حول الشكل والمضمون وكيف تتشكل العلاقة بينهما وكيف يمكن استخدام الشكل كنقطة بداية للتفكير في النص، تستقبل الورشة 10 مشاركين، حيث يناقشون عدد من النصوص المسرحية قبل تطبيق الأساليب التي استخدمها كتاب النصوص في تنفيذ أفكارهم.

ويختتم المهرجان سلسلة ورش العمل بورشة عن "المسرح وكيفية التحضير للمشهد"، يديرها الكاتبان المسرحيان اريستيد تارناجدا وأوديل سانكارا من بوركينا فاسوو ذلك يوم 30 أكتوبر في ستوديو عماد الدين، في إطار ورشة تدريبية حول المسائل المختلفة المتعلقة بتحضير المشهد المسرحي، تهدف الورشة للنظر على مفهوم تكوين المشهد في المسرح، وما الذي يدفع الممارسين للكتابة المسرحية ويناقش العناصر الأساسية والأدوات المستخدمة في الكتابة المسرحية، إذ يدعو المشاركين إلى تعميق فهمهم لدور المخرج في تحضير المشهد، وماذا يقع خلف هذه الرغبة في الإخراج المسرحي، وكيف يمكنهم توجيه الممثلين، الورشة مفتوحة لـ12 مخرجا ومخرجة مسرحيين صاعدين، كل منهم يختار مشروع مسرحي لتطويره، يشترط للمشاركة في هذه الورشة فهم عميق للغة الفرنسية وخبرة سابقة في الفنون الأدائية.