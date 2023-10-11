تقرير: 19 تريليون دولار قيمة التجارة بين الصين والدول الشريكة في "الحزام والطريق"

أكدت سفارة الصين بالقاهرة، أهمية الإنجازات التي حققتها مبادرة "الحزام والطريق" في العشر السنوات الماضية، من بينها مجال التجارة البينية، حيث وصلت القيمة التراكمية للواردات والصادرات بين الصين والدول الشريكة في المبادرة إلى 1ر19 تريليون دولار خلال الفترة من عام 2013 إلى عام 2022، بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 4ر6 %.

وذكرت السفارة - في تقرير تحت عنوان "مبادرة الحزام والطريق: ركيزة أساسية لمجتمع المستقبل المشترك العالمي" - أن إجمالي الاستثمارات المتبادلة بين الصين والدول الشريكة بلغ 380 مليار دولار، بما في ذلك 240 مليار دولار من الصين، بينما بلغت قيمة عقود البناء الموقعة حديثا مع الدول الشريكة تريليوني دولار، ووصلت حجم المبيعات الفعلية للمقاولين الصينيين 3ر1 تريليون دولار.

وأوضح التقرير أن قيمة الواردات والصادرات بين الصين والدول الشريكة بلغت ما يقرب من 9ر2 تريليون دولار عام 2022، وهو ما يمثل 4ر45 % من إجمالي التجارة الخارجية للصين؛ وتجاوزت القيمة الإجمالية لواردات وصادرات الشركات الخاصة الصينية إلى الدول الشريكة 5ر1 تريليون دولار، وهو ما يمثل 7ر53 % من التجارة بين الصين وهذه الدول عن نفس الفترة.

وأفاد التقرير بأن تحرير التجارة والاستثمار شهد تطورات إيجابية، حيث إن أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية اشتركت في مبادرة تعزيز التعاون التجاري دون عوائق على طول الحزام والطريق، بنهاية أغسطس 2023؛ ووقعت الصين 21 اتفاقية تجارة حرة مع 28 دولة ومنطقة، مشيرا إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2022 نتج عنها إقامة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث حجم السكان والتجارة.

وأضاف أن الصين وقعت اتفاقيات استثمار ثنائية مع 135 دولة ومنطقة، واتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي (بما في ذلك الترتيبات والاتفاقيات) مع 112 دولة ومنطقة، وقد حصلت على اعتراف متبادل كمشغل اقتصادي معتمد مع 35 دولة شريكة، ووقعت وثائق تعاون لأسواق الأطراف "ثالثة" مع 14 دولة.

كما أنشأت الصين آلية تعاون "النافذة الواحدة" مع 4 دول ودول أخرى شريكة، وكذلك وقعت وثائق تعاون بشأن التفتيش الجمركي والحجر الصحي، مما أدى بشكل فعال إلى تحسين كفاءة التخليص الجمركي في الموانئ الحدودية.

وذكر التقرير أن بكين نظمت معرض الصين الدولي للاستيراد، الذي يعد الأول في العالم على المستوى الوطني على مدار السنوات الخمس الماضية، وقد أدى ذلك إلى تحقيق مبيعات تراكمية مقصودة تبلغ ما يقرب من 350 مليار دولار، وقد تم إطلاق 2000 منتج جديد، مشيرا إلى أن معرض الصين الدولي للواردات أصبح منصة عالمية للمشتريات الدولية ولترويج الاستثمار والتبادلات الثقافية والتعاون المفتوح.

كما نظمت بكين عدة معارض أخرى مثل معرض الصين للاستيراد والتصدير (معرض كانتون)، معرض الصين الدولي للتجارة في الخدمات، معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة، معرض الصين الدولي للمنتجات الاستهلاكية، معرض التجارة الرقمية العالمي، الاقتصادي والتجاري الصيني الإفريقي، معرض الصيني العربي، معرض الصين وروسيا، معرض الصين ودول وسط وشرق أوروبا، معرض الصين والآسيان، ومعرض الصين وأوراسيا، مما أعطى دفعة قوية للتعاون التجاري والاستثماري بين الدول المشاركة في المبادرة.

وعن الصناعة.. ذكر التقرير الصيني أن المبادرة نجحت في تعزيز التعاون بين الصين والدول الشريكة في مجال القدرة الصناعية، وتوسيع التعاون في الصناعات التقليدية، بما في ذلك الصلب والمعادن غير الحديدية ومواد البناء والسيارات والآلات الهندسية والموارد والطاقة والزراعة، واستكشاف التعاون في الصناعات الناشئة مثل الاقتصاد الرقمي، فضلا عن السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة، والطاقة النووية والتكنولوجيا وشبكة الجيل الخامس.

وأضاف أن الصين وقعت اتفاقيات بشأن التعاون في مجال القدرات الصناعية مع أكثر من 40 دولة بنهاية يونيو 2023، ويعد مؤتمر ومعرض التعدين الصيني ومنتدى ومعرض التعاون في مجال التعدين بين الصين والآسيان بمثابة منصات مهمة للدول المشاركة؛ لدعم التعاون في مجال الطاقة التعدينية، مشيرا إلى أهمية القاعدة النموذجية لمنظمة شانجهاي للتعاون لتبادل التكنولوجيا الزراعية والتدريب المتقدم في العلوم والتكنولوجيا الزراعية في إطار مبادرة "الحزام والطريق".

وأوضح التقرير أنه تم إقامة أكثر من 70 منطقة صناعية في الخارج من قبل الشركات الصينية بالتعاون مع الحكومات والشركات في الدول الشريكة، وهناك تقدم منتظم في المشروعات الصينية المهمة مثل المنطقة الصناعية الكبرى بين الصين وبيلاروسيا، والمنطقة النموذجية للتعاون في مجال القدرات الصناعية بين الصين والإمارات، ومنطقة التعاون الاقتصادي والتجاري (تيدا السويس) بين الصين ومصر.

وعن القطاع المالي.. أفاد التقرير بأن الآليات في هذا المجال تتطور بشكل دائم، حيث شجع بنك التنمية الصيني على إقامة آليات تعاون مالي متعددة الأطراف مثل اتحاد البنوك بين الصين ووسط وشرق أوروبا، ورابطة البنوك بين الصين والدول العربية، ورابطة البنوك بين الصين والآسيان، وآلية التعاون بين البنوك في "آسيان + ثلاثة والصين"، وكذلك رابطة البنوك الإفريقية.

وأضاف أن إجمالي 13 بنكا بتمويل صيني فتحت 145 مكتبا وفرعا من الدرجة الأولى في 50 دولة شريكة في مبادرة "الحزام والطريق" بنهاية يونيو 2023، وقد افتتحت حوالي 7ر17 مليون شركة في 131 دولة خدمات الدفع عبر "يونيون بايي"؛ وتم إنشاء مركز الحزام والطريق للابتكار والتنمية، ومركز أبحاث التنمية المالية والاقتصادية للحزام والطريق، ومركز تنمية القدرات بين الصين وصندوق النقد الدولي، كما وقعت الصين اتفاقيات ثنائية لتبادل العملات مع 20 دولة شريكة، وأقامت ترتيبات مقاصة باليوان الصيني في 17 دولة شريكة.

وأفاد بأن الصين مولت إقامة صندوق طريق الحرير، وأقامت البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مع الدول المشاركة الأخرى، موضحا أن الصندوق قد وقع اتفاقيات بشأن 75 مشروعا باستثمارات ملزمة تبلغ حوالي 22 مليار دولار، بنهاية عام 2023.

وأضاف أن أعضاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصل إلى 106 أعضاء، ووافق البنك على 227 مشروعا باستثمارات إجمالية قدرها 6ر43 مليار دولار لمشروعات في مجالات النقل والطاقة والصحة العامة ومجالات أخرى، وتوفر الدعم الاستثماري والتمويلي لربط البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.