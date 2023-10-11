1200 قتيل و3000 مصاب إسرائيلي منذ بداية عملية "طوفان الأقصى"

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، أن مُحصلة القتلى الإسرائيليين جراء عملية "طوفان الأقصى" الذي بدأته حركة "حماس" مطلع هذا الأسبوع، تجاوزت الـ 1200 إسرائيلي، إضافة إلى ما يقرب من 3000 مُصاب.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الجيش قوله إنه لا يزال مصير ما يقدر بـ150 إسرائيليا تم اختطافهم وأسرهم لدى الفصائل في قطاع غزة غير واضح.

وحسب تقارير إسرائيلية، وصل عدد القتلى إلى 1000 شخص في وقت متأخر أمس الثلاثاء، في الوقت الذي عملت فيه قوات الأمن ومجموعة "زاكا" التطوعية التي تتعامل مع الرفات البشرية بعد الهجمات والكوارث الأخرى، في بلدات جنوب إسرائيل على انتشال الجثث وجمعها، وأوضح الجيش أن العدد ارتفع إلى 1200 بحلول صباح اليوم الأربعاء.

وأوضحت وزارة الصحة الإسرائيلية أن 366 من المصابين حالاتهم خطيرة وحرجة.

