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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 23 فلسطينيا من الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 23 مواطنا فلسطينيا من مناطق الضفة الغربية المحتلة، وسط اشتباكات في كل محافظات الضفة واعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين العزل والاستفراد بهم خاصة في القرى الفلسطينية على الأطراف. 
وقالت مصادر أمنية فلسطينية "إن غالبية الاعتقالات تمت في محافظة "الخليل" الجنوبية، وبصفة خاصة بلدة "بيت أمر" الأشد اضطرابا في المحافظة، بواقع 18 اعتقالا.
وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال فلسطيني من "نابلس" شمال الضفة، وآخر من مدينة البيرة الملاصقة لرام الله بوسط الضفة، وثلاثة من مخيم "عقبة جبر" في مدينة أريحا شرق الضفة. 
 

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الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية فلسطين
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