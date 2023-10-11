بحضور الخطيب.. 3 ملفات على طاولة اجتماع مجلس إدارة الأهلي

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب اجتماعًا مهما اليوم الأربعاء بمقر النادي في الجزيرة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة بعد عودة الخطيب إلى القاهرة بعد رحلة علاجية في فرنسا.

وعقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا مع مسئولي قطاع الناشئين، بفرع مدينة نصر مع كل من وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب، المدير الفني للقطاع، بتواجد حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، ولجنة التخطيط بقيادة محسن صالح وزكريا ناصف.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من ملفات قطاع الناشئين الخاصة بالأجهزة الفنية والإدارية، ومتابعة خطة العمل القائمة على تطوير القطاع من كافة الجوانب.

ويأتي اجتماع مجلس إدارة الأهلي لبحث عدد من الملفات المهمة على رأسها ملف مشاركة الفريق الأول للكرة بالنادي، في بطولة الدوري الإفريقي في نسخته الأولى، على رأس الملفات التي ستكون على طاولة مجلس الإدارة.

ويستعد الأهلي، لمواجهة سيمبا التنزاني، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الإفريقي، والمقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر الجاري.

كما سيتم مناقشة عددًا من الملفات التي تخص فروع النادي بجانب ملف ستاد الأهلي واخر المستجدات التي توصلت إليه شركات النادي المسؤولة عن هذا الملف.

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، مساء أمس الثلاثاء تأجيل افتتاح بعض المشروعات ‏الإنشائية والخدمية بفرع الأهلي بالشيخ زايد، والذي كان مقررًا له اليوم الأربعاء نظرًا لما ‏تتعرض له فلسطين، وفي ذات الوقت يبدأ الأعضاء من اليوم في استخدام تلك ‏المشروعات المشار إليها والاستفادة منها.‏