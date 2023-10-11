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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الكوري الجنوبي يدعو إلى اجتماع طارئ بشأن العمليات العسكرية بين إسرائيل وفلسطين

الرئيس الكوري الجنوبي
الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول
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دعا الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، إلى اجتماع طارئ؛ لمناقشة التأثير الاقتصادي والأمني للعمليات العسكرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم الأربعاء عن المكتب الرئاسي الكوري قوله - في بيان له - "إن الاجتماع من المقرر أن يعقد، بعد ظهر اليوم، بمشاركة وزير الخارجية بارك جين، ووزير الدفاع شين وون-سيك، ووزير الصناعة بانج مون-كيو، ورئيس جهاز المخابرات الوطنية كيم كيو-هيون، والنائب الأول لوزير المالية كيم بيونج-هوان، ورئيس مكتب السكرتارية الرئاسية كيم ديه-كي، ومستشار الأمن الوطني جو تيه-يونج".
وبحسب الوكالة الكورية أصدر يون تعليماته للحكومة خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، بالبقاء في حالة تأهب والاستجابة عن كثب للشكوك الخارجية.
 

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الرئيس الكوري الجنوبي اسرائيل وفلسطين
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