الرئيس الكوري الجنوبي يدعو إلى اجتماع طارئ بشأن العمليات العسكرية بين إسرائيل وفلسطين

دعا الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، إلى اجتماع طارئ؛ لمناقشة التأثير الاقتصادي والأمني للعمليات العسكرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم الأربعاء عن المكتب الرئاسي الكوري قوله - في بيان له - "إن الاجتماع من المقرر أن يعقد، بعد ظهر اليوم، بمشاركة وزير الخارجية بارك جين، ووزير الدفاع شين وون-سيك، ووزير الصناعة بانج مون-كيو، ورئيس جهاز المخابرات الوطنية كيم كيو-هيون، والنائب الأول لوزير المالية كيم بيونج-هوان، ورئيس مكتب السكرتارية الرئاسية كيم ديه-كي، ومستشار الأمن الوطني جو تيه-يونج".

وبحسب الوكالة الكورية أصدر يون تعليماته للحكومة خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، بالبقاء في حالة تأهب والاستجابة عن كثب للشكوك الخارجية.

