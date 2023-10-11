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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

نادي الأسير يعلن عن اعتقال 150 فلسطينيا بالضفة منذ بدء "طوفان الأقصى"

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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أعلن نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، أنه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 150 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية، وفجر اليوم الأربعاء 30 فلسطينيا على الأقل من الضفة، من ضمنهم 18 من الخليل، وتوزعت بقية الاعتقالات على محافظات أريحا، ونابلس، وطوباس، ورام الله، والقدس.

ولفت إلى أنه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد على 150 فلسطينيا من الضفة، مشيرا إلى أن حملة الاعتقالات المستمرة، تأتي وسط عدوان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

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نادي الأسير الفلسطيني الضفة الغربية المحتلة جيش الاحتلال الإسرائيلي
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