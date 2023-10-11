حبس عاطل 4 أيام ضبط بحوزته 42 طربة حشيش بالبحيرة

قررت النيابة العامة بمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك على خلفية ضبطه بحوزته 42 طربة حشيش.

وقرر أيمن عزمى وكيل النائب العام برئاسة المستشار محمد شتا مدير النيابة العامة بمركز إيتاى البارود تحت إشراف المستشار حسام أبو شليب المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور وسكرتاية محمد الجمل، حبس عاطل 4 أيام مع مراعاة التجديد له فى المواعيد القانونية، وذلك على خلفية ضبطه بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة وبحوزته 42 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وكان اللواء محمود عبدالتواب هويدي، مدير أمن البحيرة قد تلقي إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد بورود معلومات بقيام "م.ر" مقيم بمحافظة الغربية بالتردد على دائرة مركز إيتاى البارود والاتجار بالمواد المخدرة متخذا من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحا لمذاولة نشاطه الاجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات استصدار إذن النيابة العامة بمركز ايتاى البارود تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط المتهم أثناء تواجده بدائرة مركز إيتاي البارود وبحوزته عدد 42 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وحرر المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة، قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.