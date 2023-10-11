المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: القطاع مهدد بانقطاع الكهرباء عنه خلال ساعات

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن محطة توليد الكهرباء في القطاع ستتوقف بشكل كامل عن العمل خلال ساعات بسبب نفاد الوقود.

وأوضح المكتب، في بيان له، صباح اليوم الأربعاء، إن ذلك ينذر بغرق القطاع في ظلام دامس واستحالة استمرار تقديم كافة الخدمات الحياتية الأساسية التي تعتمد جميعا على الكهرباء، ولن يتسنى تشغيلها جزئيا بالمولدات وسط منع إمدادات الوقود.

وناشد المكتب المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والإغاثية، بضرورة التحرك السريع لوقف قصف الاحتلال الإسرائيلي المدمر، والتداعي لإمداد قطاع غزة بكل أسباب الحياة.