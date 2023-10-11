المكتبة الوطنية بالإمارات: توصيات كونجرس الأرشيف خطط طريق لنقل الوثائق للأجيال القادمة

أكد حمد المطيري، مدير إدارة الأرشيفات بالأرشيف والمكتبة الوطنية بالإمارات والرئيس المشارك للجنة البرنامج العلمي لكونجرس أبوظبي 2023، أن نتائج الجلسات وورش عمل كونجرس المجلس الدولي للأرشيف والتوصيات الناتجة عنه سيتم تحويلها لخطط طريق للعالم لضمان الحفاظ على الوثائق لنقلها للأجيال القادمة.

ولفت المطيري - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) - إلى أن مؤسسة الأرشيف والمكتبة الوطنية سعت لتطبيق أفضل المعايير والمواصفات التي تضمن تنظيم الوثائق ومعالجتها بأفضل الطرق، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في معالجة البيانات واستخراج النصوص، وتوفيرها بشكل سهل وميسر للباحثين، بالإضافة إلى التعرف على الشخصيات والأماكن والتاريخ بالصور والمواد السمعية والبصرية.

وأضاف أن هناك تجارب لاستخدام تقنيات حديثة تضمن استدامة الوثائق لمدة تصل إلى ألفي عام إذا حفظت في بيئة وبشكل يضمن سلامتها.

وأشار إلى أن تنظيم كونجرس المجلس الدولي للأرشيف في أبوظبي يمثل نقطة فارقة في مسيرة الأرشيف والمكتبة الوطنية، باعتباره الأول من نوعه في المنطقة العربية والشرق الأوسط، معربا عن أمله في أن يحقق الكونجرس النتائج المرجوة، وأن يكون حافلًا بالأفكار الإبداعية والمبتكرة التي تثري محاوره، وترتقي بقطاع الأرشيف محليًا وعالميًا.

وينعقد كونجرس المجلس الدولي للأرشيف في إمارة أبوظبي بالإمارات تحت رعاية نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وبتنظيم من الأرشيف والمكتبة الوطنية.

ويسلط الحدث الضوء على دور الأرشيف في تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، والحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي من خلال الأرشيف، والأرشيف الرقمي وكيفية إدارته، ودور الأرشيف في تعزيز البحث العلمي والتطوير التقني، ودور التكنولوجيا الناشئة في تطوير العمل الأرشيفي، وأهمية التعاون الدولي في مجال الأرشيف، وغيرها من الموضوعات ذات الأهمية في مجال الأرشفة والتوثيق وحفظ المعلومات.

