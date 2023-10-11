حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة واشتباكات الضفة.. 974 شهيدا و5 آلاف جريح

ارتفع، اليوم الأربعاء، عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر والشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 974 شهيدا، بينما وصل عدد الجرحى إلى أكثر من 5 آلاف جريح.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي مقتضب، أن 950 شهيدا ارتقَوا في قطاع غزة، وأصيب 5000 آخرون في الغارات المستمرة على أنحاء القطاع كافة، لليوم الخامس على التوالي.

وفي الضفة الغربية، ارتفع عدد الشهداء إلى 24 شهيدا، بعد ارتقاء الشهيدين عبد الرحمن فرج، وعلي "عبيسان" العباسي، برصاص الاحتلال في حي عين اللوزة في بلدة سلوان بمدينة القدس، وأصيب نحو 150 آخرين.