تعليق جميع الرحلات الجوية في مطار "لوتون" البريطاني بعد اندلاع حريق ضخم

علقت السلطات في مطار لوتون الواقع شرق العاصمة البريطانية لندن، جميع الرحلات الجوية حيث تسبب حريق ضخم في انهيار أحد مواقف السيارات متعددة الطوابق بشكل جزئي.

وذكرت سلطات مطار لوتون وفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم: "تبقى سلامة ركابنا وموظفينا أولويتنا الرئيسية، ولذلك اتخذنا قرارا بتعليق جميع الرحلات الجوية حتى الساعة 12 ظهرا يوم الأربعاء 11 أكتوبر".

وقالت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية إن قوات الشرطة والإسعاف توجهت إلى موقع الحريق فور وقوعه، مشيرة إلى أنه تم نقل أربعة من رجال الإطفاء وأحد أفراد طاقم المطار إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن رجال الإطفاء ما زالوا يحاولون إخماد الحريق الهائل، ومنعه من الانتشار إلى المباني والمركبات المجاورة.