طوفان الأقصى.. ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1200

أكد موقع "واينت" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن حصيلة القتلى الإسرائيليين منذ السبت الماضي ارتفعت إلى 1200 جراء القتال بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا: أن هناك 200 إسرائيلي في عداد المخطوفين.

من جانبه سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بنشر أسماء 14 قتيلا جديدا في صفوفه ليصل العدد الإجمالي إلى 169.

فيما استنفرت المستشفيات في إسرائيل وطواقمها الطبية وطلبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من الإسرائيليين التزود بالطعام والمياه استعدادا لدخول الملاجئ، حيث شهدت المدن الإسرائيلية تهافتا على المتاجر وتقييدا لبيع البضائع.