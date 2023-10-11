قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات موسعة بالخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 18 مواطنا من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية وأمنية بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة إذنا غرب الخليل واعتقلت كلا من: محمود خالد فرج الله، وعمر طالب النطاح، ومحمد فهد الوهادين، ومن مدينة الخليل اعتقلت عضو المجلس البلدي عمر القواسمة (59 عاما)، وقصي ولؤي عمرو، ويوسف أبو تركي، وعوني الرجبي، ضرار الفاخوري، وقاسم حجازي ابو حسين، ومحمد عبد الحي ابو داوود، ومن بلدة يطا اعتقلت ابراهيم عيسى ابو صبحة.

وقال الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض، إن قوات الاحتلال اعتقلت من بيت أمر: إبراهيم حسين خليل أبو عياش (50 عاما)، ومجدي زياد أبو سارة العلامي (40 عاما)، وإبراهيم عبد الحميد أحمد أبو مارية (52 عاما)، ومحمد محمود عبد الله عوض (28 عاما)، ورشيد علي عيسى عوض (27 عاما)، ورأفت مصطفى محمد عوض (26 عاما).

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت وسط البلدة وإحياء عصيدة وخلة العين وصافا وسط إطلاق الرصاص الحي، كما داهمت عدة منازل وفتشتها وحطمت أثاثها وعبثت بمحتوياتها ومزقت صور شهداء وأعلاما فلسطينية، وأجبرت أصحاب المخابز على إغلاق أبوابها تحت تهديد السلاح.