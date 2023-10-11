تعرف على سعر الدولار اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023، في البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصرية.

في البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار الأمريكي بداية اليوم 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم، في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، ووصل سعر البيع إلى 30.85 جنيه.

واستقر سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي بداية تعاملات اليوم الأربعاء، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 30.90 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

وسجل سعر صرف العملة الخضراء في بنك قناة السويس بداية اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لسعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية فسجل 30.85 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

وسجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني الأهلي QNB سعر 30.85 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

وعن سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري، بداية تداولات اليوم الأربعاء، تراوح ما بين 39 و39.50 جنيه للشراء، و40 و40.50 جنيه للبيع.