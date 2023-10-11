طقس اليوم مائل للحرارة نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية وحار علي جنوب سيناء وشديد الحرارة علي جنوب الصعيد، وطقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومعتدل الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

ويشهد الأربعاء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأمطار خفيفة الي متوسطة مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى، وتمتد خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية علي فترات متقطعة.

ونشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى 21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 21 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 33 للعظمى 26 ،وعلى شمال الصعيد 31 والصغرى 20، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى 25 درجة.