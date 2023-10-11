سفيرة إسرائيل في القاهرة تعلق على مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

علقت سفيرة إسرائيل في القاهرة أميرة أورون، حول المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ودفعهم نحو الأراضي المصرية في سيناء.

وقالت "أورون" إنه "ليس لدى إسرائيل أي نوايا فيما يتعلق بسيناء، ولم تطلب من الفلسطينيين الانتقال إلى هناك".

وأضافت سفيرة تل أبيب بالقاهرة عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس": "إسرائيل ملتزمة بمعاهدة السلام مع مصر والتي فيها حددت، جليا، الحدود بين البلدين".

وأشارت السفيرة الإسرائلية إلى أن "سيناء هي أرض مصرية حارب فيها الجيش المصري الإرهاب خلال السنوات العشر الماضية".

وأكدت مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى أمس الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، أن هناك بعض الأطراف تخدم مخطط الاحتلال الإسرائيلي، وتمهد له مبررات الأمر الواقع لتزكية أطروحات فاسدة تاريخيا وسياسيا، سعى الاحتلال لطرحها على مدار الصراع العربي الاسرائيلي.

وأوضحت المصادر أن المخطط يهدف إلى توطين أهالي غزة في سيناء وهو الأمر الذى تصدت له مصر وستتصدى له ورفضه الإجماع الشعبي الفلسطيني المتمسك بحقه وأرضه وأعلنته مقررات الجامعة العربية في سياقات مختلفة واستقر هذا الأمر في الضمير العالمي بثوابت واضحة للقضية الفلسطينية التى يتم تصفيتها الان.

وحذرت المصادر في تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية" من المخاطر المحيطة بتداعيات الأزمة الراهنة على ثوابت القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني، لافتة إلى أن حكومة الاحتلال تجبر الفلسطينيين على الاختيار بين الموت تحت القصف أو النزوح خارج أراضيهم.

وأوضحت أن هناك مخططا واضحا لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية من سكانها.

يذكر أن مصادر مصرية رفيعة المستوى صرحت أمس للقاهرة الإخبارية، بأن السيادة المصرية ليست مستباحة وسلطة الاحتلال مسؤولة عن إيجاد ممرات إنسانية لنجدة شعب غزة.

وأضافت أن دعوات النزوح كفيلة بتفريغ قطاع غزة من سكانه وتصفية القضية الفلسطينية ذاتها، محذرة من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدودالمصرية وتغذية بعض الأطراف لدعوات بالنزوح الجماعي.

وقالت إن مصر لم تتوان منذ تفاقم الأوضاع بالأراضي المحتلة وكثفت اتصالاتها بالأطراف الدولية الفاعلة لوقف التصعيد وحقن دماء الفلسطينيين، ولفتت إلى أن رؤية القاهرة كانت بعيدة المدى عندما حذرت من خطورة الموقف وتداعياته على ثوابت القضية الفلسطينية.

ويواجه سكان قطاع غزة محنة كبيرة بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السبت الماضي، ردا على عملية المقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى" التي تشنها الفصائل في القطاع ضد الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 وأوقعت نحو 1200 قتيل إسرائيلي وأسرت 100 شخص.