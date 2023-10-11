تعرف على سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023

شهد سعر الذهب في مصر حالة من الاستقرار خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023، عند نفس مستوى ارتفاع أسعار الإغلاق أمس الثلاثاء.

وسجل سعر الذهب الفورى أعلى مستوى فى أسبوع خلال جلسة الأمس عند المستوى 1865 دولارا للأونصة.

حقق سعر الذهب عيار 21 اليوم (وهو الأكثر إقبالا وانتشارا في مصر) 2275 جنيها للبيع، و2255 جنيها للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2600 جنيه للبيع، و2577.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 22 داخل محلات الصاغة نحو 2383.25 جنيه للبيع، و2362.5 جنيه للشراء.

وعن سعر الذهب عيار 18، فقد سجل في بداية التعاملات نحو 1950 جنيها للبيع، و1932.75 جنيه للشراء.

ووصل سعر الذهب عيار" 14 " إلى مستوى 1516.75 جنيه للبيع، و1503.25 جنيه للشراء.

أما عن سعر الذهب عيار 12، فسجل في بداية تعاملات اليوم نحو 1300 جنيه للبيع، و1288.5 جنيه للشراء.

وجاء سعر الذهب عيار 9 بداية اليوم الأربعاء عند نحو 975 جنيها للبيع، و966.5 جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب “ ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب” في بداية التعاملات اليوم 18200 جنيه للبيع، و18040 جنيها للشراء.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 " و تزن حوالي 31.1 جراما من الذهب وتعد إحدى أهم أدوات الاستثمار الآمن، حوالي 1861 دولارا للبيع، و1859 دولارا للشراء.

أما عن سعر الذهب بالمصنعية والضريبة و الدمغة، فهي تضاف عند الشراء فقط، وتكون كبيرة في حال شراء المشغولات الذهبية الجديدة مقارنة بالذهب المستعمل و السبائك.

وعند حساب سعر المصنعية؛ يتم إضافة نحو بين 6-10% من سعر الجرام، أو تكون بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، بينما يبدأ سعر مصنعية الذهب المستعمل من 20 إلى 25 جنيها.

وعن سعر الذهب في البورصة العالمية، فقد شهد ارتفاعا قبل أن يشهد بعض التراجع في ظل استمرار التوترات الحالية في الأسواق بسبب تصعيد عمليات العنف في بين حماس وإسرائيل بالإضافة إلى تصريحات أعضاء البنك الفيدرالى التى دفعت الدولار إلى التراجع. سجل الذهب الفورى أعلى مستوى فى أسبوع خلال جلسة اليوم عند المستوى 1865 دولارا للأونصة قبل أن يتراجع بنسبة 0.3% ليتداول حالياً عند المستوى 1858 دولارا للأونصة.

يأتى هذا التراجع فى أسعار الذهب بعد ارتفاعه بشكل حاد خلال جلسة الأمس بنسبة 1.6% ليربح 29 دولار ويسجل أكبر ارتفاع يومى منذ خمسة أشهر، الأمر الذى حفز عمليات البيع لجنى الأرباح خلال جلسة اليوم.

وتصاعد الاشتباكات العسكرية بين إسرائيل وحركة حماس تسبب فى زيادة المخاوف من تأثر إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط، ليزيد هذا من الطلب على أصول الملاذ الآمن وعلى رأسها الذهب و النفط .