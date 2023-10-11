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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر يضرب غرب أفغانستان

زلزال
زلزال
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ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر غرب أفغانستان، وذلك بعد أيام قليلة من هزتين أرضيتين بنفس القوة تسببتا في مقتل أكثر من 1200 شخص وإصابة نحو 1600 آخرين.
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء عن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي تأكيده أن مركز الزلزال وقع على بعد 28 كيلومترا شمال غرب مدينة "هرات" الأفغانية، وذلك دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا جراء الهزة الأرضية الجديدة.
 

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زلزال أفغانستان
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