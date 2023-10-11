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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. مرتضى منصور أمام القضاء بتهمة سب وقذف ممدوح عباس

مرتضى منصور
مرتضى منصور
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تنظر الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية، اليوم، أولى جلسات الدعوى المقامة من ممدوح عباس والتي حملت رقم 10498 لسنة 2023 ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، بتهمة السب والقذف.

يذكر أنه أجلت المحكمة الاقتصادية، محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في اتهامه بسبّ وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير لجلسة 16 نوفمبر للاطلاع.

وكانت قضت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح في وقت سابق، بحبس مرتضى منصور 3 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، كما ألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة في القضية رقم728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج..

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المحكمة الاقتصادية بسب وقذف رئيس نادي الزمالك الأسبق وسائل التواصل ممدوح عباس
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