ads
الأربعاء 11 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بوريل: بعض إجراءات إسرائيل تجاه فلسطين تتعارض مع القانون الدولي

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن منسق السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، أن بعض إجراءات إسرائيل تتعارض مع القانون الدولي.

وقال بوريل، عقب اجتماع استثنائي لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى: "إن عددا من الإجراءات الإسرائيلية، مثل قطع المياه والكهرباء (عن قطاع غزة) ووقف الإمدادات الغذائية، كل هذا يتعارض مع القانون الدولي".

وفي وقت سابق، قال وزير البنية التحتية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه أمر بقطع فوري لكل إمدادات المياه عن قطاع غزة مع تصاعد القتال مع مسلحين فلسطينيين.

وأضاف الوزير في منشور على موقع للتواصل الاجتماعي أعلن فيه قطع المياه: "ما كان في الماضي لن يستمر بعد الآن في المستقبل".

ads
فلسطين قوات الاحتلال غزة
ads