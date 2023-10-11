أسعار العملات اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023

سيطرت حالة من الاستقرار على أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، بشكل ملحوظ مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

سجل متوسط سعر صرف الدولار الامريكي فى البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر العملة الاوروبية الموحدة ( اليورو ) في البنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم نحو 32.64 جنيه للشراء و32.79 جنيه للبيع.

واستقر الجنيه الاسترليني مقابل نظيره المصري، فى البنك المركزي المصري عند نحو 37.77 جنيه للشراء و37.94 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.04 جنيه للشراء و34.20 جنيه للبيع.

فيما سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.69 جنيه للشراء و20.78 جنيه للبيع.

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 4.22 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع.

حقق متوسط سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري بداية تداولات اليوم الاربعاء نحو 19.74 جنيه للشراء، و19.63 جنيه للبيع.

وفيما يخص اسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري ، بداية تعاملات اليوم الاربعاء ، سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 99.68 جنيه للشراء و100.14 جنيه للبيع.

و بلغ متوسط سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.75 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

ثبت متوسط سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري عند نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.48 جنيه للبيع.

استقر متوسط سعر صرف الدينار الأردني في البنك المركزي المصري بداية تعاملات الاربعاء عند نحو 43.41 جنيه للشراء، و43.62 جنيه للبيع.