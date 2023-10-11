«تعليم جنوب سيناء» تقتنص المركز الأول جمهوريًا في «المدارس الخالية والمواهب»

هنأ محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء توجيه عام التربية الموسيقية بالمديرية لحصول مدرسة الزهور الابتدائية بطور سيناء على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة "المدارس الخالية والمواهب" لمراكز تنمية القدرات الموسيقية لصيف ٢٠٢٣، متمنيا لهم مزيدا من الإنجازات، ومشيدا بالجهود المبذولة بتوجيه عام التربية الموسيقية وإدارة طور سيناء ومعلمات التربية الموسيقية المشاركات بالمركز .

ووجه وكيل الوزارة بتكريم المشاركات والمشاركين بالمسابقة مع تكثيف الأنشطة لإظهار دور المدرسة بتنمية المواهب وصقل المهارات.

من جانبه وجه سامي الجندي مدير الشؤون التنفيذية بالمديرية التهنئة لوكيل الوزارة على دعمه الأنشطة والمسابقات الذي انعكس بدور إيجابي على حصول المديرية على مراكز مشرفة، كما وجه الشكر لموجه عام التربية الموسيقية أماني سامي جيد، وكل أعضاء فريق مركز تنمية القدرات على جهودهم المبذولة .

ومن جانبها وجهت أماني سامي جيد موجه عام التربية الموسيقية الشكر والتقدير لوكيل الوزارة على دعمه نشاط التربية الموسيقية خلال الفترة السابقة كما وجهت التهنئة لكل المشاركين والمشاركات بالمركز وهم (بدون ترتيب) آمال زكى عمر ونيفين عبد العزيز شكر وراندا سعيد فرج و أسامة زين العابدين محمد وجاسر عبد الوهاب عبد الرازق وجيهان محمود بكرى ورشدى حسن إسماعيل وعلي محمود عبد اللطيف ومديرة المركز رضاء محمد سالم .