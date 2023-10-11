غارات إسرائيلية تستهدف عدة مواقع في غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، بمقتل 31 مواطنا وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على منازل في خان يونس والنصيرات ودير البلح وتل الزعتر جنوب ووسط وشمال قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن زوارق الجيش الإسرائيلي قصفت بعشرات القذائف شاطئ بحر خان يونس جنوبي قطاع غز

وأكدت الوكالة قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية البنك الوطني الإسلامي على طريق صلاح الدين بين النصيرات والبريج وسط قطاع غزة، الأمر الذي أسفر عن تدميره بالكامل.

وأشارت الوكالة إلى أن القصف الإسرائيلي طال عمارة سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى منزل يعود لعائلة عرام في حي الأمل غرب خان يونس، وآخر يعود لعائلة النقيب في مخيم النصيرات، مما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.