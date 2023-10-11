بالصور.. تكريم الطالبة الفائزة بالمركز الأول في مسابقة «تغير المناخ»

أعلن مكتب مستشار مادة التربية الفنية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة "تغير المناخ.. رسالة أطفال مصر للعالم" 2022.



وبدأت الإدارات التعليمية تكريم الطلاب الفائزين، وجاء في مقدمتهم الطالبة إسراء شريف شعبان- بالصف الثالث الثانوي بمدرسة الإسكان الاميرية الثانوية بنات، والفائزة بالمركز الأول، وتم تكريمها من قبل مدير إدارة الزيتون التعليمية الدكتور محمد صلاح.

وكان قد شهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أكتوبر الماضي، المعرض الفني لطلاب المدارس حول تغير المناخ؛ حيث شارك الطلاب بـ200 لوحة فنية متعلقة بقضية تغير المناخ.

حضر الفعالية عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم وجيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر، وعدد من الموهوبين من الأطفال والشباب من مختلف المحافظات الذين شاركوا في "المسابقة الفنية الوطنية للفنون حول تغير المناخ" بالمدارس الحكومية.

الطالبة إسراء شريف