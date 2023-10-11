ليست مصادفة.. أمريكا ترسل حاملة طائرات لإسرائيل في حربها على غزة في نفس يوم إنشائها جسر جوي بحرب أكتوبر

الدعم الأمريكي لإسرائيل تاريخ لا ينتهي منذ حرب السادس من أكتوبر عام 73 وما قبلها، وحتى اليوم في حرب إسرائيل على قطاع غزة، إذ أرسلت حاملة طائرات جوية لإسرائيل في شرق المتوسط تطل بشكل مباشر على غزة كدعم عسكري لها.

في صباح اليوم الخامس الموافق الأربعاء 10 أكتوبر 1973م كان يوم محوري حيث تم اتخاذ قرار من قبل أمريكا بالدخول المباشر في حرب أكتوبر ودعم إسرائيل بشكل رسمي من خلال إمدادها بالجسر الجوي الأمريكي، مما جعل دول عربية تعلن دخولها المعركة بشكل رسمي بعد أن شاركت كوحدات داخل الجيش المصري.

فبالنسبة لوضع القوات المصرية شرق القناة فى هذا اليوم فمتماسك كما هو مثل الأيام الأربعة السابقة متخذة أوضاعها القوية المتمركزة على رؤوس الكباري فى أعماق تتراوح بين 12 - 15 كم شرق القناة تحت حماية مظلات الدفاع الجوي تستمر فى صد محاولات العدو المضادة الذى بدأ فى تغيير استراتيجية ذلك الهجوم المضاد ابتداءً من هذا اليوم بعد فشل محاولاته فى اليومين السابقين.

يقول الفريق سعد الدين الشاذلي فى هذا الأمر: "لقد خسر العدو خلال قتال يومي 8 و9 أكتوبر حوالى 260 دبابة وكان خلال هذين اليومين يستخدم دباباته فى اقتحام مواقع المشاة بالأسلوب القديم نفسه الذي كان يعتمد على سرعة التحرك وإحداث الصدمة النفسية لدى جندي المشاة نتيجة اقتحام المدرعات ولكنه سرعان ما اكتشف أن المشاة المصريين بما لديهم من أسلحة مضادة للدبابات وبما يتمتعون به من روح معنوية عالية قادرون على سحق المدرعات التى تستخدم هذا الأسلوب.



واعتبارًا من يوم 10 أكتوبر بدأ يستخدم دباباته بأسلوب حذر يعتمد على التحرك البطيء والاستفادة من الأرض والسواتر الطبيعية ونتيجة لذلك انخفضت خسائره فى الدبابات انخفاضًا ملحوظًا وقام العدو بتعويض الجزء الأكبر من خسائره فى الدبابات - يقصد الدعم الأمريكي - بحيث وصل عدد الدبابات التى فى ألويته المدرعة الثمانية التى أمامنا يوم 13 أكتوبر إلى 900 دبابة".

الجسر الجوى الأمريكى

نتيجة لاستغاثات جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل برئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وتصريحات كسينجر وزير خارجية أمريكا نفسه الذي قال بوضوح أن أمريكا لن تسمح بهزيمة إسرائيل بأسلحتها الأمريكية، أمام مصر التي استخدمت الأسلحة السوفيتية، مهما كلف الأمر وبالفعل بدأت الولايات المتحدة أكبر عملية دعم عسكري فى التاريخ الحديث لإسرائيل بدأت فى يوم 10 أكتوبر بصورة غير رسمية وبشكل رسمى إبتداء من يوم 13 أكتوبر وحتى يوم 14 نوفمبر أى حتى بعد وقف إطلاق النار بأكثر من 20 يوم وسميت هذه العملية بـ “عشب النيكل”.

ومن المفارقات أن الرئيس بايدين الرئيس الأمريكي ذكر في خطابه اليوم بالحوار الذي دار بينه وبين جولدا مائير في الماضي قائلًا “ أنا اتذكر جيدا عندما كنت سيناتور وزرت تل أبيب والتقيت بجولدا مائير في مكتبها ولما شعرت بقلقي همست لي لا تقلق إسرائيل لديها سلاح سري وهي أنهم لن يتركوا هذه الأرض لأنهم ليسوا لهم مكان غيرها”

فى البداية إستخدمت أمريكا طائراتها العسكرية لنقل السلاح والدبابات إلى جزر الأزور بالمحيط الأطلنطى لتقصير المسافة على إسرائيل، وتقوم الطائرات الإسرائيلية باستكمال المسافة الباقية إلى سيناء وفى البداية استخدمت إسرائيل طيرانها المدني لكن إبتداء من يوم 13 أمر الرئيس الأمريكى بعمل مجال جوى مفتوح تقوم الطائرات العسكرية الأمريكية بنقل السلاح إلى إسرائيل مباشرة.

ونقل هذا الجسر الجوى حوالى 12 ألف طن من الأسلحة خلال أيام الحرب ثم إستمر حتى بعد وقف إطلاق النار ليبلغ إجمالى الأسلحة التى نقلتها أمريكا لإسرائيل حوالى 23 ألف طن بمجموع 576 رحلة جوية وهو ما سيعزز موقف إسرائيل في الأيام القادمة للحرب.

حيث صرح «الفريق الشاذلي» قائلًا: “يوم 13 أكتوبر امتلكت إسرائيل 900 دبابة وهما داخلين الحرب بحوالى 1000 دبابة وفقدوا فى أول 4 أيام بس 500 دبابة يعنى أمريكا عوضتهم فى 4 أيام بعدد الدبابات الى فقدوها”.

وصرح الفريق عبد الغنى الجمسى "أول أنباء وصول إمدادات عسكرية أمريكية لإسرائيل يوم 10 أكتوبر:

"وكانت المعلومات التى وصلتنا تشير إلى وصول الإمدادات العسكرية الأمريكية لإسرائيل حيث تم تفريغها فى مطار العريش رأسًا خلال يوم 10 والأيام التالية".

دول عربية تنضم للجيش المصري في حرب أكتوبر بعد الجسر الجوي الأمريكي

وسجل الفريق عبد الغنى الجمسى فى أحداث يوم 10 أكتوبر دخول بعض القوات لبعض الدول العربية فى المعركة خاصةً على الجانب السوري فيقول:

"حيث قرر العراق يوم 10 الاشتراك فى الحرب وأرسل الفرقة الثالثة المدرعة إلى سوريا وفى نفس الوقت أعلن الأردن التعبئة لخدمة المجهود الحربي وخصص لواء مدرع للإشتراك فى القتال على الجبهة السورية.

وأوفد الرئيس السادات فى صباح يوم 10 أكتوبر المهندس سيد مرعى مساعد رئيس الجمهورية إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليح يناشدها دعم المعركة العسكرية التى تخوضها مصر وسوريا، حيث قرر الرئيس السادات فتح جبهه جديدة يمارس من خلالها الضغط على العالم الغربى والولايات المتحدة".

حاملة طائرات وصواريخ كروز أمريكية في شرق المتوسط لدعم إسرائيل



وبالأمس الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 أكدت الولايات المتحدة الأمريكية وصول حاملة طائرات، وسفنا، ومقاتلات جوية إلى منطقة شرق المتوسط، مؤكدة أنها سوف توفر لإسرائيل المزيد من المعدات والذخائر.

وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، وصول حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى شرق المتوسط.

وقالت القيادة الوسطى، إن وصول حاملة الطائرات الهدف منه هو "ردع أي طرف يسعى لتوسيع رقعة الحرب".

وقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها الكامل لسلطات الاحتلال الإسرائيلية في حربها على قطاع غزة.

وقال الرئيس الأمريكي بايدن أمس الثلاثاء: "سوف نستمر في الوقوف متحدين، ودعم شعب إسرائيل الذي يعاني من خسائر لا توصف، ومعارضة الكراهية والعنف الناجمين عن الإرهاب، واصفاُ الهجوم بأنه "عدوان مروع وغير مسبوق".

يأتي ذلك بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل نتيجة لسلسلة الهجمات والاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال على مناطق متفرقة على المدنيين العزل من الفلسطينيين.