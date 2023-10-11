31 شهيدًا في غارات إسرائيلية استهدفت منازل في قطاع غزة

استشهد واحدا وثلاثون مواطنًا وأصيب آخرون، ليلة الثلاثاء الأربعاء، في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، على منازل في خان يونس، والنصيرات، ودير البلح، وتل الزعتر جنوب ووسط وشمال قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت “وفا” بوقوع شهداء وإصابات إثر قصف منازلهم في منطقة النجار شمال خان يونس، وتم نقلهم الى مستشفى ناصر الطبي غرب خان يونس.

كما أن الطيران الحربي استهدف بعدد من الصواريخ منزل يعود لعائلة الأعرج في النصيرات أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين وأصيب آخرون بجراح نقلوا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

في حين استشهد 15 مواطنًا من عائلة النجار خلال قصف منازل في دير البلح.

وارتفع عدد شهداء عائلة شاهين إلى ثمانية شهداء خلال قصف منزلهم في تل الزعتر شمال قطاع غزة، وما زال هناك مفقودين تحت الأنقاض.