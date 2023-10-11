ads
الأربعاء 11 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهيدان في قصف إسرائيلي لقطاع غزة وارتقاء اثنين آخرين برصاص الاحتلال في «القدس»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتشلت طواقم الإسعاف الفلسطينية، الثلاثاء، شهيدين من تحت أنقاض منزل تعرض للقصف في حي الزيتون بغزة. 

وفي مدينة القدس المحتلة، استشهد شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في بلدة سلوان.

وقال شهود عيان إن شرطة الاحتلال أطلقت الرصاص بصورة مباشرة عليهما وأصابتهما وتركتهما ينزفان دون السماح بإسعافهما، إلى أن ارتقيا شهيدين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي رأس العامود، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام صوب المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وفي بلدة "العيسوية" شمال القدس المحتلة، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها البلدة، واستهدافها للمواطنين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ونصب الحواجز العسكرية.

ads
فلسطين قوات الاحتلال استشهاد اثنين القدس غزة قصف اسرائيلي
ads