شهيدان في قصف إسرائيلي لقطاع غزة وارتقاء اثنين آخرين برصاص الاحتلال في «القدس»

انتشلت طواقم الإسعاف الفلسطينية، الثلاثاء، شهيدين من تحت أنقاض منزل تعرض للقصف في حي الزيتون بغزة.

وفي مدينة القدس المحتلة، استشهد شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في بلدة سلوان.

وقال شهود عيان إن شرطة الاحتلال أطلقت الرصاص بصورة مباشرة عليهما وأصابتهما وتركتهما ينزفان دون السماح بإسعافهما، إلى أن ارتقيا شهيدين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي رأس العامود، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام صوب المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وفي بلدة "العيسوية" شمال القدس المحتلة، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها البلدة، واستهدافها للمواطنين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ونصب الحواجز العسكرية.