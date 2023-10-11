فشل إسرائيل في صد الهجوم الصاروخي للمقاومة الفلسطينية يثير شكوك سيئول حول فعالية قبتها الحديدية

ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء، أن هجوم حماس الصاروخي المفاجئ على إسرائيل، جدد المخاوف الأمنية في كوريا الجنوبية حول قدرات سيئول على مواجهة هجوم محتمل من كوريا الشمالية.

وقال مسؤول عسكري كوري جنوبي: "بناء على تحليل التقارير الإعلامية والمعلومات ذات الصلة، يبدو أن القبة الحديدية لم تعمل بكامل طاقتها".

وعلى الرغم من أن نسبة الاعتراض المفروضة لنظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي المعروف ب(القبة الحديدية)، تبلغ 90 بالمئة، إلا أنه فشل في صد هجوم حماس الصاروخي الذي شنته يوم السبت الماضي على إسرائيل وأمطرتها بوابل من الصواريخ.

وأثار هذا الهجوم المخاوف لدى كوريا الجنوبية حول قدراتها في مواجهة التهديدات التي تشكلها المدفعية الكورية الشمالية المتمركزة بالقرب من الحدود، والتي يُعرف أنها أقوى من صواريخ "حماس".

ومن المعروف أن كوريا الشمالية قادرة على إطلاق نحو 16 ألف قذيفة في الساعة الواحدة، من حوالي ألف قطعة مدفعية على طول الحدود في المراحل الأولى من الحرب، ومن بين هذه القطع، تشير التقديرات إلى أن كوريا الشمالية تستخدم نحو 340 قطعة مدفعية بعيدة المدى، تستهدف بشكل مباشر سيئول وضواحيها، حيث يتمركز فيها نصف سكان البلاد البالغ عددهم 51.5 مليون نسمة.

هذا وأطلقت حركة "حماس" الفلسطينية، يوم السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، واستهدفت فيها إسرائيل بوابل من الصواريخ، وصل عددها إلى 5 آلاف صاروخ، تجاوز العديد منها قبة إسرائيل الحديدية ملحقا بها خسائر جسيمة.