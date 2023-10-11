بالصور.. افتتاح النسخة الثالثة من حي القاهرة الدولي للفنون وسط حضور جماهيري كبير

حالة من التفاعل المستمر يحققها حي القاهرة الدولي للفنون مع الجمهور من كل الأعمار التي يستقطبها تواجد كل الأعمال الفنية بمختلف أشكالها في الأماكن العامة حيث يمكنهم زيارتها والتفاعل معها، وهو ما حدث منذ افتتاح فعاليات الدورة الثالثة منه مساء أمس الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر، والذي تنظمه آرت دي إيجيبت سنويًا، ويعد أكبر معرض تشكيلي جماعي حيث يشارك فيه ما يقرب من 150 فنان تشكيلي من مصر وأسبانيا وفرنسا واليمن وأمريكا واليونان وهولندا والإمارات، بأعمال من الفن المعاصر بالإضافة إلى المشاريع الفنية المستقلة، من خلال معارض فنية تشمل لوحات فنية، وفوتوغرافيا ومنحوتات، وأعمال من فن التجهيز في الفراغ ، ووسائط متعددة أخرى من الفنون.



تلك المعارض الجماعية أو المنفردة متواجدة بين من يترددون على وسط البلد في 4 مناطق وهي "أكسس آرت سبيس"، و"سينما راديو" و"ممر راديو" و"الهنجر"، وهي معارض مفتوحة للجمهور يوميا من الساعة 12 ظهرًا حتى 10 مساءً، ما عدا يوم الإثنين من يوم 9 أكتوبر وحتى 30 أكتوبر.



وقالت نادين عبد الغفار، صاحبة فكرة المعرض خلال كلمتها بحفل الافتتاح الذي عقد في دار سينما راديو: إن "حي القاهرة الدولي للفنون" بمثابة رسالة فنية متنوعة ذات بعد ثقافي واجتماعي، حيث يتم مزج التراث مع الفن المعاصر في صورة فنية رائعة بأقدم مناطق وسط القاهرة، حيث تهدف هذه المعارض إلي إتاحة الفرصة للجمهور للمشاركة والملاحظة والتأمل في انسيابية الممارسات الفنية المتدفقة عبر الزمن والثقافة، وعرض التداخل الهيكلي والمجازي لمدينتنا الحضرية المتنامية بشكل متزايد".



وأكدت أن السبب وراء اختيار تلك المنطقة لاحتضان المعرض لما لها من تاريخ يمتد إلى القرن التاسع عشر وقام ببنائها أشهر الفنانين المعماريين في العالم، إضافة إلى أنها أصبحت مؤخراً واحدة من أهم مراكز الفنون والإبداع، بل إنها صارت كوجهة يقصدها عشاق الفن والمتحمسون لجمع الأعمال.



وأَشارت أن ما يميز هذا الحدث هو جمع هذا العدد الكبير من الفنانين في مكان واحد، خاصة أن المهرجان مفتوح لكل الجمهور دون أي شروط، ومواقع العرض التي تم اختيارها، فكل مكان له تاريخ يميزه لإضافة قيمة للفن المعروض، "فنحن نعمل على مزج التاريخ المعاصر بالتاريخ الأثري للمكان، ودعم الفنانين في جميع المجالات، وكذلك العمل على الترويج للفن المصري وتسليط الضوء على مختلف أوجه الفنون والحفاظ على المواقع الأثرية، وتوصيل تلك الفنون لكافة أطياف الشعب المصري واستمرار العمل على زيادة ورفع الوعي بأهمية التراث والفنون".



وأكدت عبدالغفار" خلال هذا العام يحاول الفنانين المصريون والعالميون المعاصرون إبراز كيف عززت الفترات التاريخية في المشهد الفني المحادثات حول الأشكال الناشئة من الرؤية على مر السنين، حيث يدمج الفنانون عصورًا مختلفة في أعمالهم، ويمارسون أساليب الماضي من خلال لغتهم المعاصرة ويجربون الخطابات المتجاورة".



وشارك في افتتاح المعرض بالحضور كل من السفير البلجيكي وبعض الشخصيات العامة من الفنانين التشكيليين وبعض من النجوم والإعلاميين، بالإضافة إلي المشاركين بأعمالهم الفنية في المعرض من مصر كل من الفنان أحمد شعبان الذي حصل علي جائزة صالون الشباب في دورته الـ 32 عن مجال التصوير، والفنان احمد سليمان الفائز بجائزة التشجيعية لصالون الشباب، والفنان عاطف احمد عضو مؤسس الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية، والفنان ايمن السمري عضو الجمعية الدولية للتربية عن طريق الفن (الإنسيا)، الفنان فتحي عفيفي الفائز بجائزة الدولة للتفوق في الفنون، وأيضا الفنان جمال الخشن: بجائزة الدولة التشجيعية في مجال كتاب الفنان.



وبينما حرص على التواجد في الافتتاح كل من: الفنان اللبناني الكندي ماهر دياب، واليمنية عفراء أحمد، والفرنسي العراقي الأصل عماد منصور، واليونانية ازمريلدا كوزماتوبولوس ومن أسبانيا تويا ليجيدو، والمصور الشهير جوناثان رشاد الذي يقدم معرض بعنوان "حصاد الأمل" وهو معرض سمعي بصري تفاعلي حول المجتمعات والتقاليد وتغير المناخ في الشرق الأوسط وأفريقيا.