بورصة المغرب تغلقُ على انخفاض طفيف

أَغلقت البورصة المغربية أمس الثلاثاء، على انخفاض طفيف في التعاملات، وسجل مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعًا بنسبة 0.03 %، عند 12.225،36 نقطة.

وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.06 % ليستقر عند 992،05 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.26 % بمجموع 908،21 نقاط.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.03 % بمجموع 11.290،4 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 122 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 628 مليار درهم مغربي.