رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يبحث في تركمانستان التحديات الدولية

ناقش الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وزير خارجية مقدونيا الشمالية، بوجار عثماني، خلال زيارته لتركمانستان، التحديات المستمرة في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاستخدام الأكثر فعالية لأدوات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في دعم مسار الإصلاح في تركمانستان.

وذكرت المنظمة الأوروبية، الثلاثاء، أن الرئيس عثماني التقى مع رئيس تركمانستان سردار بيردي محمدوف في عشق أباد، حيث بحثا التحديات المستمرة في المنطقة مثل إدارة الحدود وأمن الطاقة وتغير المناخ فضلًا عن أجندة الإصلاح في تركمانستان، كما تمت مناقشة هذه القضايا أيضًا في الاجتماع مع رئيس المجلس (البرلمان) دنياغوزيل جولمانوفا ووزير الخارجية رشيد ميريدوف.

ونقل البيان عن الرئيس عثماني قوله إن هذا التعاون مهم لتحقيق مزيد من التقدم في أجندة الإصلاح في تركمانستان، لا سيما في مجالات الحكم الرشيد وإدارة أمن الحدود وحماية البيئة وتمكين المرأة.

وبحسب البيان، التقى الرئيس عثماني أيضًا بممثلي المجتمع المدني، وزار مركز منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عشق أباد والتقى بموظفي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقال عثماني: "إن مركز منظمة الأمن والتعاون في عشق أباد والعمل المهم الذي قام به فريقه هو دليل على القيمة المضافة التي تجلبها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى الدول الأعضاء والشركاء الدوليين".