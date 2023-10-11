16 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق بمحطة بنزين في المنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة المنوفية، مساء أمس، من السيطرة على حريق بمحطة بنزين بقرية بوهة شطانوف بمركز أشمون، وامتدت النيران لتشمل العمارة المتواجد فيها المحطة وعمارة مجاورة مكون من 9 أدوار بها مول تجاري للأقمشة والمفروشات.

تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز أشمون يفيد بنشوب حريق في محطة بنزين بقرية بوهة شطانوف.

فيما تم الدفع بنحو 16 سيارة إطفاء من جميع مراكز المحافظة للسيطرة على الحريق الذي تبين نشوبه في لوحة مفاتيح في محطة بنزين غير مرخصة، وامتد الحريق إلى العمارة التي توجد فيها محطة البنزين المكونة من 4 طوابق وكذلك عمارة مجاورة مكون من 9 طوابق ويوجد بها مول تجاري مكون من 4 طوابق للأقمشة والمفروشات والتهمت النيران محتويات العمارين.