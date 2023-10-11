الأمن يداهم أوكار تجار المخدرات في الأقصر

رصدت الأجهزة الأمنية لتعليق تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع "فيس بوك" تضمن الزعم باتخاذ بعض الخارجين عن القانون لمنطقة جزيرة العوامية بالأقصر وكرًا لتعاطي المواد المُخدرة.



بالفحص تبين أنه يتم تكثيف التواجد الأمني بالمنطقة محل الشكوى من خلال تعيين التمركزات الأمنية ومرور أقوال أمنية على مدار اليوم كما قامت الأجهزة الأمنية بعدة حملات بدائرة قسم شرطة الأقصر وخاصةً المنطقة محل الشكوى أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 8) قضية لعدد 92 متهم بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 38,040 كيلو جرام ، كمية من مخدر البانجو وزنت 2,250 كيلو جرام ، كمية من مخدرى "الشابو – هيروين" - عدد 20480 قرص مخدر ).. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.