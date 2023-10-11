حريق هائل بمحطة وقود بقرية في المنوفية

نشب مساء أمس، حريق هائل بمحطة وقود صغيرة بأحد المحال بقرية بوهة شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.



تلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد محمد أبو العزم، مأمور مركز شرطة أشمون يُفيد بنشوب حريق هائل بمحطة وقود بأحد المحال بقرية بوهة شطانوف التابعة للمركز.



على الفور تحركت القوة الأمنية بمركز أشمون وإبلاغ الحماية المدنية والانتقال إلى مكان الحريق وجارى الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

