ads
الأربعاء 11 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حريق هائل بمحطة وقود بقرية في المنوفية

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشب مساء أمس، حريق هائل بمحطة وقود صغيرة بأحد المحال بقرية بوهة شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية. 

تلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد محمد أبو العزم، مأمور مركز شرطة أشمون يُفيد بنشوب حريق هائل بمحطة وقود بأحد المحال بقرية بوهة شطانوف التابعة للمركز. 

على الفور تحركت القوة الأمنية بمركز أشمون وإبلاغ الحماية المدنية والانتقال إلى مكان الحريق وجارى الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق. 
 

ads
الحماية المدنية سيارات الإطفاء محافظة المنوفية مدير امن المنوفية مركز شرطة أشمون
ads