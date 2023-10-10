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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بوريل: بعض إجراءات إسرائيل تتعارض مع القانون الدولي

منسق السياسة الخارجية
منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
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أعلن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن بعض إجراءات إسرائيل تتعارض مع القانون الدولي.

وقال بوريل - عقب اجتماع استثنائي لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء- "إن عددا من الإجراءات الإسرائيلية، مثل قطع المياه والكهرباء (عن قطاع غزة) ووقف الإمدادات الغذائية، كل هذا يتعارض مع القانون الدولي".

وفي وقت سابق، قال وزير البنية التحتية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه أمر بقطع فوري لكل إمدادات المياه عن قطاع غزة مع تصاعد القتال مع مسلحين فلسطينيين.

وأضاف الوزير -في منشور على موقع للتواصل الاجتماعي أعلن فيه قطع المياه- "ما كان في الماضي لن يستمر بعد الآن في المستقبل".

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الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إسرائيل
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