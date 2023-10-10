"الصحة العالمية": غزة تعاني نفاد الإمدادات الطبية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم /الثلاثاء/ أنه لم يعد هناك أي إمدادات طبية جاهزة في غزة، بعد أيام من القتال مع إسرائيل الذي أودى بحياة 750 فلسطينيا على الأقل.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق يزاريفيتش -في تصريح أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إنه على الرغم من إجراءات الطوارئ لتقنين الإمدادات، فإن المستشفيات "استنفدت إمداداتها الطبية".

وأضاف المتحدث أن المنظمة خصصت مليون دولار لشراء إمدادات إضافية محليًا.

وأدى القتال المستمر والمتصاعد في إسرائيل وغزة، والذي بدأ في وقت مبكر من يوم السبت الماضي، إلى مقتل ما لا يقل عن 1600 شخص على جانبي الصراع وإصابة آلاف آخرين.

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 180 ألف شخص من سكان غزة نزحوا من منازلهم، رغم أنه لا توجد طريقة لمغادرة القطاع حتى وقت مبكر من يوم الثلاثاء.