اختل توازنها.. مصرع طفلة رضيعة سقطت من الطابق الثالث بالطالبية

لقيت طفلة في العقد الأول من عمرها مصرعها إثر سقوطها من الطابق الثالث أثناء لهوها بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب محافظة الجيزة.

تلقي الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفلة من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص وسؤال أهلية المتوفاة أفادوا بأنه أثناء لهو نجلتهم تبلغ من العمر سنة ونصف اختل توازنها وسقطت من الشباك بالشقة ملكهم الكائنة بالطابق الثالث ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.