ads
الأربعاء 11 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اختل توازنها.. مصرع طفلة رضيعة سقطت من الطابق الثالث بالطالبية

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقيت طفلة في العقد الأول من عمرها مصرعها إثر سقوطها من الطابق الثالث أثناء لهوها بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب محافظة الجيزة.

تلقي الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفلة من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص وسؤال أهلية المتوفاة أفادوا بأنه أثناء لهو نجلتهم تبلغ من العمر سنة ونصف اختل توازنها وسقطت من الشباك بالشقة ملكهم الكائنة بالطابق الثالث ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ads
أجهزة الأمن اختل توازنها غرفة عمليات النجدة قسم شرطة الطالبية مصرع طفلة مديرية امن الجيزة
ads