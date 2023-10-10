حبس المحامي المتهم بالتعدي على صحفي 6 أشهر في حلوان

الثلاثاء 10/أكتوبر/2023 - 11:32 م

قضت محكمة حلوان برئاسة المستشار عبد الناصر محمد طه حجازى، وأمانة سر الأستاذ عبد الله، بحبس المحامي م.م أبو الليل، ٦ أشهر وذلك في اتهامه بضرب الصحفي أحمد الجمل في منزله والتعدي عليه بالسب والشتم واستعراض القوة في الشارع أمام الجيران.

وحضر المستشار محمد السبعاوي وكيلا عن الزميل الصحفي أحمد الجمل وقدم جميع المستندات الدالة علي صحة الاتهام والتقارير الطبية وشهادة الشهود.

كما قدم السبعاوي صورا وفيديو كامل يوثق كافة تفاصيل واقعة الضرب واستعراض القوة، عن طريق كاميرات المراقبة الموجودة بالمنزل وهو ما يظهر جميع تفاصيل التعدي علي الصحفي، قبل أن تقضي المحكمة بحكمها المتقدم.

وأكد دفاع الزميل الصحفي أنه طبقا لأوراق القضية فإن الزميل أحمد الجمل موقفه القانونى كان قويا جدا بالقضية.

وأشار الدفاع إلى أن التقرير الطبي يثبت إصابته بجرح قطعي أعلى الحاجب الأيمن هو ما استلزم خياطة جراحية و٥ غرز طبقا للتقرير الطبي الصادر عن مستشفى القصر العيني.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما توجه الزميل الصحفي أحمد الجمل إلى ديوان قسم شرطة حلوان لتحرير محضر في هذه الواقعة وأدلى بأقواله عما حدث مع المحامي المتهم، بسبب مشادة خاصة بايجار الشقة ملك الأول بالرغم من انتهاء عقد الإيجار بينهما منذ فترة ورفض المحامى إخلاء الشقة بالقوة والعنف.

حرر المجنى عليه محضرا حمل رقم 13000 جنح حلوان بعد أن قام المحامى بالاعتداء عليه بالضرب وأحدث إصابته وهى جرح قطعى بالوجه أعلى العين اليمنى والموصوف بالتقرير الطبي المرفق بالمحضر.