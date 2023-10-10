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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحت شعار “مهنتك مستقبلك” مركز شباب المحمودية يستضيف وحدة التدريب المتنقلة.. صور

جانب من التدريب
جانب من التدريب
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استضاف مركز شباب المحمودية التابع لإدارة شباب دكرنس فى محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، وحدة التدريب المتنقلة التابعة لوزارة القوى العاملة، ومبادرة حياة كريمة "مهنتك مستقبلك " للتدريب مجانًا على أعمال الخياطة والتفصيل للسيدات والسباكة، والكهرباء "تركيبات" للرجال والشباب غير مقيدة بسن وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

جاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفى إطار التعاون المشترك بين إدارة شباب دكرنس "مركز شباب المحمودية"، ومديرية القوى العاملة بالدقهلية، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والوحدة المحلية بالمحمودية، والشئون الاجتماعية بالمحمودية.

جاء ذلك بحضور حسام طلبه وكيل وزارة القوى العاملة بالدقهلية، ومجدى عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس، وخالد المرسى رئيس مجلس إدارة مركز شباب المحمودية، ومنسق مبادرة حياة كريمة بالوحدة المحلية بالمحمودية، وسلوى فوزي مدير إدارة التدريب بمديرية القوى العاملة بالدقهلية، وايمن سلطان مدير ادارة القوى العاملة بدكرنس، نسرين سلامه رئيس الوحدة المحلية بالمحمودية، محسن شبانه بإدارة القوى العاملة بدكرنس، السيد عبدالمجيد بمتابعة الوحدة المحلية، رابحة محمود وكيل الشئون الاجتماعية بالمحمودية، ومجدى حمدينو المدير التنفيذى لمركز شباب المحمودية.

فيما تتضمن مدة التدريب بالوحدة المتنقلة التابعة لوزارة القوى العاملة للدورة الواحدة "شهر"، ويمنح المتدرب المتدربة شهادة معتمدة رسميًا من وزراة القوى العاملة، على إجتياز الدورة تساعده على إصدار شهادة خبرة للسفر أو العمل فى أى مكان، كما يمكن المساعدة فى فتح مشروع عن طريق قروض من الصندوق الإجتماعي، عن طريق التدريب بمديرية القوى العاملة بالدقهلية.

كما يقوم بالتدريب بالوحدة المتنقلة التابعة لوزارة القوى العاملة، مدربين من أكفأ المدربين حيث أن تدريب الخياطة بنظام الباترون، بالإضافة إلى أنه سوف يتم توزيع عدد 5 ماكينات خياطه على 5 سيدات ممن اجتازوا الدورة التدريبية خلال الشهر وشهادات تقدير من مديرية القوى العاملة بالدقهلية عن فترة التدريب بالوحدة.

فيما جرى تدريب عدد 45 سيدة وشابا على هذه المهن خلال دورتين وتم اليوم تسليم شهادات إتمام الدورة من قبل مديرية القوى العاملة بالدقهلية وتم عمل قرعة من قبل اللجنة المنظمة من مركز الشباب على عدد 5 ماكينات خياطة تبرع من فاعلي خير لعدد 5 سيدات من المتدربين وتم تسليمهم الماكينات وتم تبادل التكريم بين وكيل وزارة القوى العاملة بالدقهلية ورئيس مجلس إدارة مركز شباب المحمودية.
يأتى تنفيذ التدريب تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب مدير عام الادارة العامة للشباب، ومتابعة وتنفيذ مجدى عبد السلام مدير عام الإدارة، ومجدى حمدينو المدير التنفيذى بمركز شباب المحمودية.

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الدقهلية الخياطة والتفصيل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المبادرة الرئاسية حياة كريمة المحمودية مديرية القوي العاملة بالدقهلية
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