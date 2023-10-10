حصول 21 مؤسسة تعليمية على شهادة الجودة بمحافظة دمياط

اعلن المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط، عن حصول 21 مؤسسة تعليمية بتعليم دمياط على شهادة جودة التعليم والاعتماد تتويجًا للجهود التي تقوم بها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، للارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة والدعم المتواصل من المهندس على عبد الرؤوف وكيل الوزارة وعبد العليم جمعة وكيل المديرية

تم اعتماد 21 مؤسسة بقراري مجلس إدارة الهيئة برقم 228 بتاريخ 30/8/2023 و229 بتاريخ 27/9/2023، وبذلك فانه تم ظهور جميع المؤسسات التي تم زيارتها خلال 2022/2023 بمحافظة دميـاط

وحصلت إدارة دمياط التعليمية علي اعتماد مدرسة دمياط الثانوية الصناعية الفنية وهى أول مدرسة ثانوى فنى تعتمد بمحافظة دمياط ومدرسة دمياط الرسمية الجديدة للغات.

وحصلت إدارة ميت أبو غالب التعليمية على اعتماد مدرسة د.حامد الزفري الابتدائية والسوالم رقم 1 الابتدائية.

كما حصلت إدارة الروضة التعليمية علي اعتماد مدرسة الشهيد ابو الفضل الابتدائية، وحصلت إدارة دمياط الجديدة التعليمية علي اعتماد روضة المهندس حسب الله الكفراوى الرسمية للغات وروضة السيدة خديجة للتعليم الأساسي، بالإضافة إلي حصول إدارة فارسكور التعليمية علي اعتماد مدرسة المقدم محمد المنير - ع بنات والوحدة رقم 1 - شرباص الجديدة الابتدائية وروضة الشهيد بهجت الطرانيسي.

كما حصلت إدارة كفر البطيخ التعليمية علي اعتماد روضة ام الرضا ومدرسة كفر البطيخ الحديثة وروضة عاطف سليم بنات ومدرسة العوامر الابتدائية، وحصلت إدارة كفر سعد التعليمية علي اعتماد مدرسة اللوزي الابتدائية و الابراهيمية البحرية الإعدادية وام الرزق رقم 2 الابتدائية وحى العروبة الابتدائية وأحمد الشرقاوي الابتدائية، وحصلت ادارة السرو التعليمية علي اعتماد مدرسة احمد ابراهيم سليمان الابتدائية والنيل الحديثة المشتركة دقهله الابتدائية.

ويتوجه "علي عبد الرؤوف" وكيل الوزارة، بخالص الشكر والتقدير لفريق الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية وجميع من قدم الدعم للمؤسسات لحصولها على شهادة ضمان الجودة والاعتماد، متمنيًا، دوام التقدم والتوفيق لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة فى إطار رؤية 2030.